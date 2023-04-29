«الوزراء»: برنامج الطروحات الحكومية غير متوقف ويضم 32 شركة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مثّل رسالة طمأنة بشأن ما ثار حوله جدل في الفترة الماضية وهو برنامج الطروحات، لافتا إلى أنه ليس معنى عدم إصدار كل يوم بيان صحفي عن برنامج الطروحات بأن البرنامج متعسر أو متوقف.

32 شركة في برنامج الطروحات

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن برنامج الطروحات معقد ويضم 32 شركة، والدولة تحرص على تفادي أي سلبيات حدثت في برامج الطروحات السابقة في فترات سابقة، الدولة حريصة على تطبيق أعلى درجات الحوكمة والانضباط.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن برنامج الطروحات مستمر، وهناك مستهدفات بأن يكون إجمالي الطروحات قبل نهاية يونيو الجاري 2 مليار دولار، وستكون مقدمة للبرنامج.

مدة برنامج الطروحات عام كامل

وأوضح أن البرنامج الذي أعلنه رئيس الوزراء سيتم تنفيذه على مدار عام؛ يبدأ من نهاية الربع الأول من العام الجاري أي أبريل، ويستمر حتى الربع الأول من 2024، وبالتالي مدة البرنامج عام كامل.