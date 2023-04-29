حكم نهائي بأحقية تسليم أرض سهل الطينة لشباب الخريجين في بورسعيد

قضت محكمة مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بإلزام الجهات الحكومية بالمحافظة بإتمام واستكمال إجراءات بيع قطع الأراضي الكائنة بمشروع الـ1740 فدانًا بمنطقة سهل الطينة لشباب الخريجين المنتفعين بالمشروع.

تخصيص 1740 فدانًا للخريجين

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أصدر قراراً في العام 2018 بتخصيص 1740 فدانا بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، لتوزيعها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة لاستغلالها في الاستزراع النباتي فقط ضمن المشروع القومي لاستصلاح الأراضي بالدولة.

وبالفعل فقد تم الإعلان عن المشروع في يناير 2018 وتم فرز المستوفين لجميع الشروط والإجراءات ثم أجريت قرعة علنية لتحديد الفائزين نوفمبر 2018 تقدم فيها نحو 2000 شاب وفتاة من الخريجين واستوفوا كل المستندات والأوراق المطلوبة، استبعدت اللجنة منهم 381 طلبا لتقام القرعة بين 1617 لاختيار 348 شابا وفتاة، ويستفيد من تم كل من وقعت عليه القرعة بخمسة أفدنة ومنزل لكل شاب يتم تسلميها لهم بعد إنهاء أزمة الاستزراع السمكي لواضعي اليد.