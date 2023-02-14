كيف نجحت الدولة في إنهاء أزمة الاختناقات المرورية؟.. شبكة طرق جديدة

انتظار بـ«الساعات».. اختناقات مرورية يومية لا مفر منها.. الطريق الذي يستغرق ساعتين قد يستغرق الضعف وربما أكثر.. هكذا كان الحال بالنسبة لشبكة الطرق والكباري في مصر، منذ ما يقرب من 15 عامًا، إلى أن جاءت الانفراجة التي «تربعت» على أجندة مصر 2030، حيث آمنت الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يحتاج لبنية أساسية قوية، والمواطن المصري من حقه «طريق آمن بدون اختناق مروري»، فبدأت الدولة في تأسيس شبكة طرق ومحاور وكباري جديدة، مُنفذة وفق تقنيات ومعايير عالمية غطت جميع أنحاء الجمهورية لربط شرقها بغربها وشمالها بجنوبها، من أجل توفير 8 مليارات دولار سنوياً لحجم الوقود المستهلك في الإشارات والوقفات بالنسبة للمركبات، وفق ما أدلى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بالإمارات.

توفير شبكات ووسائل النقل لخدمة متطلبات التنمية الشاملة

بدأت الدولة تنفذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة الطرق والكباري، لم تترك محافظة إلا وغيرت من شكلها الجغرافي للأفضل، لأن خطة الدولة تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني.

1.957 ترليون جنيه، هو إجمالي تكلفة خطة تطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية 2024، منها 530 مليار جنيه للطرق والكباري.

التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية

وفق تقرير رسمي، من هيئة الطرق والكباري، عن المشروع القومي للطرق، حيث تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم، وجاري العمل في 1200 كم.

تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية «23.5 ألف كم» وتم إنجاز 7800 كم وجاري العمل في 2200 كم فمن الطرق المنفذة «تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي في المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110كم و ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم».

من الطرق الجاري تنفيذها «شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم وطريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وطريق السويس – السخنة بطول 60 كم وطريق الزقازيق – السنبلاوين بطول 37.5 كم».

جار تنفيذ 85 كوبري ونفقا

وفيما يخص الكباري العلوية والأنفاق تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري - نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري - نفق وتم إنجاز 915 كوبري - نفق وآخرها كوبري «أجهور وعرب الرمل - كوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي»، وجاري تنفيذ 85 كوبري ونفق من أهمها كباري الطريق الزراعي «صفط الحرية - كوم إشو» وعدد 10 كباري على الرياح البحيري بديلة للمعديات «عدد 4 كباري سيارات وعدد 6 كباري مشاة»، و32 كوبري أعلى المزلقانات.

أعمال تطوير الطرق والكباري، تحقق العديد من المزايا والاستفادات للمواطنين، أولها المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصة دول الجوار.