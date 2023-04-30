بدء صرف معاشات مايو لـ11 مليون مواطن خلال ساعات

ساعات قليلة، ويبدأ المواطنون في صرف معاشات شهر مايو بزيادة قدرها 15% وتحديدا غدا الاثنين، إذ أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن الصرف سيكون لنحو 11 مليون مواطن من ماكينات الصرف الآلي، سواء الخاصة بالبريد أو بالبنوك أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، أو من منافذ شركة فوري، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

كيفية الاستعلام عن صرف المعاشات

وتزامنا مع صرف معاشات شهر مايو 2023 ، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات أنه يجرى الاستعلام عن صرف المعاشات من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط .

- الضغط على أيقونة صاحب معاش.

- إدخال اسم المستخدم.

- كتابة كلمة المرور على حساب صاحب المعاش.

- تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

- إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

خدمات تأمينية لأصحاب المعاشات

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات، منها:«المعاش الاستثنائي، استعراض تطور زيادة المعاشات، استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».