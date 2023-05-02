التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار بعين شمس

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط واقعة سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة عين شمس ووفاته في الحال لكشف ملابسات الواقعة.

كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة الشاب، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

الشاب وصل جثة هامدة إلى المستشفى

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مصطفى س م»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أنه مصاب بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة

وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.