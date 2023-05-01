ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لـ«أمن المنافذ»

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها ضبط 4 قضايا في مجال البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2470 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 28 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما أسفرت الحملات، عن تنفيذ 261 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.