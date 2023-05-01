حي مدينة نصر يشن حملة لمراجعة تراخيص المحلات والتصدي للمخالفات

شن حي شرق مدينة نصر في القاهرة، حملة لمراجعة تراخيص المحلات والتصدي للمخالفات، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، أسفرت عن رفع إشغالات ومصادرة الشيشة من كافيهات منطقة رابعة الاستثماري، فضلا عن غلق وتشميع مكتبة في شارع الجلاء بمدينة الأمل لإدارتها دون ترخيص.

إنشاء 2 كوبري مشاه

واجتمع حي شرق مدينة نصر، لمناقشة أعمال إنشاء 2 كوبري مشاه بشارع الميثاق، لتحقيق الأمن والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وموقع أول كوبري قبل محور شينزو آبي، والكوبري الثاني قبل محور الفريق محمد علي فهمي، فضلا عن التنسيق مع المرافق العامة من الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، في إطار تنفيذ المشروع.

غلق أنشطة مخالفة

وشهد حي شرق مدينة نصر، غلق سنتر تعليمي بسبب إدارته دون ترخيص، علاوة على غلق مطعم فول وطعمية بحي الواحة بسبب مخالفته، وفي حي المعادي جرى تشميع فيلا بسبب تحويلها من سكني إلى نشاط تجاري دون ترخيص.