حبس شخصين في بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيق لاعتدائهما على آخر

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق لاعتدائهما على آخر في بورسعيد، وإصابته ووجهت إليهما تهمة الإصابة العمد، وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات عن الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث لوصول إخطار لقسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد من أحد الأشخاص مصاب بجرح قطعي في الجبهة، وكسر بالجمجمة، بتضرره من شخصين لضربه، وإحداث إصابته بواسطة قطعة حجرية.

مشادة كلامية بسبب مبارة كرة قدم

وتبين من الفحص وجمع المعلومات تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنّ لهما معلومات جنائية سابقة، وارتكبا الواقعة نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب نتيجة مشادة كلامية بينهم في أثناء مبارة كرة قدم، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهمين

عقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات».

وقال محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.