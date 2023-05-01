شبكات مياه السلام تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

اجتازت شبكات مياه مدينة السلام وروافعها الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة مؤمنة للمواطنين.

المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية، على أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات التابعة للشركة بتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم لاستمرارية المحافظة على كافة الإجراءات وتعليمات التشغيل المطابقة لمعايير التنمية الفنية المستدامة TSM.

وأوضح «الشيمي» أن الشركة مستمرة في تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM، حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية ومؤمنة للمواطنين ولتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة.

تطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية

وأكد أن شبكات مياه مدينة السلام وروافعها اجتازت جميع المراجعات النهائية لتجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم في توفير الوقود والمتابعة الفنية والإلكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

يذكر أنه تم إنشاء شبكات مدينة السلام سنة 1983، وتتغذى شبكات مياه مدينة السلام من محطات مياه المرج والعبور بمتوسط كمية مياه منتجة 380000 متر مكعب يوميا، وتخدم مناطق منشية السد العالي ومتفرعاتها والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 ومدينة قباء وتقسيم عمر بن الخطاب وشارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته والحرفيين وجميع عمليات الإسكان المختلفة بالسلام ومدينة النهضة بالكامل بتوسعاتها وأبراج الفاروقية بمحافظة القاهرة.

كما تغذي منطقة الشاكر التابعة لمحافظة القليوبية، ويستفيد منها حوالي 1.5 مليون مواطن.