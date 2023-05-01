تفاصيل مقتل «اللمبي» على يد صديقه بأحد شوارع المطرية بسبب هاتف محمول

تفاجأ أهالي منطقة المطرية بسقوط شاب أرضًا، فحملوه وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من منزله في محاولة لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى بدقائق، وأبلغ رجال الشرطة وألقي القبض على المتهمين مرتكبي الواقعة، وتبين أنّ سبب الجريمة هو سرقة هاتف محمول.

كواليس الجريمة

أما عن كواليس الجريمة، فقد كانت البداية عندما لاحظ صديق المجني عليه «محمد» اختفاء هاتفه في أثناء وجوده في منزل الضحية الشهير بـ«اللمبي» ونشبت مشادة كلامية بين صاحب الهاتف وبين صديقهم الثالث بسبب اختفاء الهاتف، ليقوم المتهم بتسديد عدة طعنات إلى المجنى عليه أدت إلى مصرعه.

مسرح الجريمة

وانتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة حيث الدماء تملأ المكان، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما ناظرت جهات التحقيق جثة المجني عليه وأمرت بنقله الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وبعد تحقيقات موسعة مع المتهم خلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 3 ساعات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفيما يتعلق بالعقوبة، كشف أحمد داود المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حال توافر السبق والإصرار في الواقعة وفق المعلومات المشار إليها حيث استدرج المتهم المجني عليه لمكان الواقعة، وأطلق عليه الرصاص وتصل العقوبة للسجن في حالة عدم توافر نية السبق والإصرار.