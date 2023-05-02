قطع المياه غدا لمدة 7 ساعات في الدقهلية.. الأماكن والأسباب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بقيادة المهندس خالد نصر، عن قطع المياه غدا لمدة 7 ساعات، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، عن قرى في مركزي بلقاس ونبروه، نتيجة قيامها بأعمال ربط خطوط على خط 600 مم بمنطقة بلقاس، وأهابت بالمواطنين توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا في الدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، في بيان صحفي المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا في نطاق مركزي بلقاس ونبروه، مما يتسبب في انقطاع المياه في مجلس قروي المعصرة ومدينة نبروه وهي مجلس قروي المعصرة، والشوامي، وعزبة جاد، ونبروه، وبهوت، وعزب بهوت.

سبب قطع المياه غدا في الدقهلية

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال ربط خطوط على خط 600 مم بمنطقة بلقاس مما يتطلب قطع المياه غدا لمدة 7 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً وتستمر حتى الساعة 3 مساءً.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.