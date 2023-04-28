خريطة انقطاع المياه في مطروح غدا.. اعرف الأسباب والمواعيد

تشهد مطروح انقطاع المياه غدًا عن مختلف الأحياء السكنية، بسبب عدم ضخ المياه في الشبكات للمناطق التي يتم ضخها بالتناوب بينها علي مدار الأسبوع، في أيام يجرى الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي للمواطنين، ومن المنتظر عودة أعمال الضخ غدا السبت بعد توقفها منذ يوم الخميس الماضي.

سبب انقطاع المياه في مطروح غدا

ويأتي انقطاع الميا غدا وعدم انتظامها خلال الفترة الأخيرة بسبب تكرار وجود أعطال في خط المياه الناقل من الساحل الشمالي إلى مدينة مرسى مطروح تعرض الخط إلى كسور نتيجة وجود أعمال توسعة في الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية في اتجاه مطروح، وهو ما أكدته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في عدة بيانات لها خلال الشهور الأخيرة، ولا تزال أعمال التوسعة بالطريق يجرى تنفيذها حتي الآن مع نقل وإحلال وتجديد بأجزاء من الخط في إطار الأعمال الجديدة على الطريق، ومن المقرر أن تستأنف المياه غدا في مطروح.

ما هي مشكلة مياه الشرب في مطروح؟

وأكد اللواء خالد شعيب محافظة مطروح أن مشكلة انقطاع المياه وتأثيرها على عدة مناطق سكنية خلال الفترة الماضية تسبب أعمال التوسعة في الطريق الدولي وجود كسور بالخط، ويجري إصلاحه فور تعرضه لذلك من خلال فريق الصيانة من مهندسين وفنيين شركة مطروح وكانت تصل الكسور لأكثر من مكان على مدار اليوم الواحد.

زيادة معدلات المياه من محطات التحلية

وأوضح محافظ مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري حاليا بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة إجراء بعض الصيانة في محطات تحلية مياه الشرب في مطروح «الرميلة»، لتغيير المأخذ البحري لمجمع المحطات الذي يضم 3 محطات الرميلة 1 والرميلة 2 والرميلة 3، بسبب وجود سدات في المأخذ القديم، مما يتسمم في تلف الفلاتر وعدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها، بتكلفة عالية، جرى تدبيرها، وجاري حاليا حل هذه المشكلة، وتغير المأخذ بمأخذ بعيد داخل البحر لمساعدة المحطات على العمل بقوتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بجانب إنشاء محطة الرميلة 4 حاليا لتدخل الخدمة قريبا وتساهم في إنتاج كمية كبيرة من المياه لتستفيد منها مدينة مرسى مطروح على مدار العام للأهالي خاصة مع استقبال مطروح ما يقرب من 6 ملايين مصطاف سنويا، والعمل على توفير مياه الشرب في جميع الأحياء السكنية، مع مساعدة سيارات نقل المياه للمنازل في تخفيف العب والتوصيل للمناطق غير المربوطة على شبكة المياه.