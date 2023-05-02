تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري بالقاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة التعديات على حرم الطريق

وفي هذا السياق قامت شرطة المرافق بالتنسيق مع حي بولاق أبوالعلا بحملة مكبرة على شوارع 26 يوليو، والمستشفى، والصحافة والجلاء بمحيط مستشفى الجلاء تم خلالها رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وإخلائه من الباعة الجائلين وتسيير الحركة المرورية ورفع 53 استاند حديد، كما تم تحرير 21 محضرًا إشغال طريق، و16 محضر بائع متجول، و5 محاضر بيئة، و3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة المرافق بحملة مكبرة على شوارع ميدان روكسي، وإبراهيم اللقاني، والأهرام ومتفرعاتهم بحي مصر الجديدة أسفرت عن رفع 39 استاند حديد وتحرير 19 محضر بائع متجول، و23 محضرًا إشغال طريق، ومحاضر 4 بيئة، ومحضرين لعدم الحصول على شهادة صحية لمزاولة النشاط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

منع الإشغالات

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.