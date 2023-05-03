اليوم.. ساحة معبد الكرنك تشهد احتفالية عالمية لتكريم المرأة

تشهد ساحة معبد الكرنك بالأقصر، اليوم، إقامة احتفالية كبيرة لتكريم نماذج ناجحة وامهات مثاليين من محافظات مصر والدول العربية والإسلامية في المهرجان الدولي السابع لتكريم الأم المثالية في مصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية مع اختيار تونس ضيف شرف المهرجان.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة الشاعرة آمال بلحاج موسى وزيرة المرأة التونسية ولفيف من المحافظين والسفراء وممثلي الدول والازهر الشريف والتضامن الاجتماعي، وتقام الاحتفالية بمشاركة جامعة الأقصر ودعم مؤسسة محمد بن راشد وجمعية مشوار.

تكريم المرأة

وقال الدكتور صلاح الجعفراوي منسق عام المهرجان، إنَّ الاحتفالية مستمرة بشكل سنوي من أجل تكريم المرأة على دورها العظيم في خدمة اسرتها ومشاركتها النهوض بالمجتمع، والاحتفال جاءت هذا العام على أرض الحضارة والتاريخ لتكريم المرأة على دورها العظيم في خدمة الأسرة والنهوض بالمجتمع، ودور المرأة الرائد.

ساحة الكرنك

وأشار «الجعفراوي»، إلى أنَّ اختيار ساحة الكرنك لتكريم النماذج الناجحة من المرأة للتأكيد على أيقونة التراث العالمي وقبلة السياحة العالمية الأقصر وتوضيح أهمية دور المرأة في حضارة مصر العظيمة التي ساهمت في خدمة الإنسانية.

وأوضح أنَّ الاحتفالية تقام بالتعاون مع محافظة وجامعة الأقصر ودعم مؤسسة محمد بن راشد بالتنسيق مع جمعية مشوار، ويشارك عدد كبير من كبار المسئولين من مصر والخارج والسفراء والمحافظين في الاحتفالية العالمية للمرأة.