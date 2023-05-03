تجديد حبس شخص يقود سيارة دون عجلة قيادة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقيادة سيارة دون عجلة قيادة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة، والنشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من كشف ما تداول خلال مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» يظهر فيه المتهم المشار إليه، وهو يقود سيارة بدون عجلة قيادة خلال السير معرضًا حياته والآخرين للخطر، وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة، وتم تحديد السيارة، وتم من ضبط المتهم والسيارة، وأقر بارتكاب الواقعة، وتصويره للفيديو ونشره، بهدف زيادة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية، وتمت إحالته النيابة العامة، وجرى حبسه 4 أيام.

عقوبة المتهم بقيادة سيارة دون عجلة قيادة

عقب المحامي بالنقض ياسر سيد، أنّ قانون المرور وضع عقوبات رادعة لكل من قاد سيارة برعونة وعرض المواطنين للخطر، وتسبب في كثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ونص القانون في المادة 238 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في خطأ موت أي شخص آخر، وذلك كان ناشئا عن إهماله أو عدم احترازه أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح».

وأضاف الخبير القانوني، أنّ قانون المرور الجديد يعاقب بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه، ولا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات.