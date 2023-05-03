تفاصيل حبس المتهم بالنصب والاتجار بالعملة في المرج

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

معلومات أكدتها التحريات

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالنصب على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات، أمكن القبض عليه خلال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته «مبالغ مالية عملات محلية – أجنبية - 15 هاتفا محمولا – جهاز لاب توب - 3 تماثيل فرعونية مُقلدة- سبيكة ذهبية مُقلدة - كمية من مخدري الحشيش والآيس».

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبلغ المالي للاتجار بالنقد والتماثيل، والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.