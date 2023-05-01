صرف معاشات مايو لـ11 مليون مستفيد اليوم.. زيادة 15%

يبدأ أصحاب المعاشات اليوم صرف معاشات شهر مايو 2023، بالزيادة المقررة 15%، وذلك بحد أدنى 170 جنيها و1635 جنيها حد أقصى لجميع المستحقين، والبالغ عددهم نحو 11 مليون مستفيد من المعاشات.

وجاء صرف معاشات شهر مايو 2023 في موعده المحدده، حيث أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية على صرف المعاشات في بداية كل شهر لجميع المستفيدين من جميع المنافذ على مستوى المحافظات.

ومن جهة أخرى تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية طرق صرف معاشات شهر مايو 2023 لمستحقيها، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

طرق صرف معاشات شهر مايو 2023 لمستحقيها

وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن هناك عدد من الطرق التى يمكن من خلالها صرف معاشات شهر مايو 2023 لمستحقيها، وتتمثل هذه الطرق في:

1- ماكينات الصرف الآلي، سواء بالبريد أو بالبنوك.

2- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

3- منافذ شركة فوري.

يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ومنها إمكانية معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب معاش استثنائي أو تحسين المعاش للظروف الصحية أو الاجتماعية، للعاملين السابقين في الحكومة، والعاملين بشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والمعلنة عبر الموقع ذاته.