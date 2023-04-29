«المصريين الأحرار»: لا يوجد دولة في العالم بها نفس عدد الوزارات في مصر

قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إنه ضمن الآليات التي قدمها الحزب هي إعادة هيكلة الوزارات، تتضمن فك بعض منها وإلغاء بعض منها واستحداث البعض الآخر، متابعة: «ليس هناك دولة في العالم يوجد بها نفس عدد الوزارات في مصر».

استحداث وزارة الاقتصاد

وأضافت واصل خلال ندوة في «الوطن»، أن حزب المصريين الأحرار يرى ضرورة وسرعة استحداث وزارة الاقتصاد في الحكومة لأنها سيكون لديها الرؤية الكاملة للاقتصاد المصري ورؤية استثمارية أكبر.

وتابعت: «نحتاج حوافز استثمارية للمستثمرين، وتمكين القطاع الخاص أكثر من الوضع الحالي، وبشكل يفوق الوضع الحالي، لزيادة الاستثمارات وخفض البطالة».

تبسيط التشريعات والإجراءات

وواصلت: «مصر بها الكثير من المشروعات التي تستطيع تقديمها ولا بد من تبسيط كل التشريعات والإجراءات لمرونة وسهولة الاستثمارات ودخول السياح وهو شيء مهم للغاية».