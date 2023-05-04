«التأمينات» توضح خطوات تسجيل رقم تأميني للمؤمن عليهم إلكترونيا

​​أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط، لا يتغير ولا يمكن إضافة رقم آخر عليه.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إلى أنّ هناك إمكانية لجميع المواطنين المؤمن عليهم، أن يقوموا بتسجيل الرقم التأميني الخاص بهم، إلكترونيًا من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة، وإتباع عدد من الخطوات.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات تسجيل رقم تأميني للمؤمن عليهم إلكترونيا، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات تسجيل رقم تأميني للمؤمن عليهم إلكترونيا

1- الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- يمكن تسجيل الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية وهو 16217.

3- في حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني، على المؤمن عليه إتباع هذه الخطوات:

- يقوم المؤمن عليه بالتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات.

- يقوم المؤمن عليه بتقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها .

- يقوم المؤمن عليه بالإستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات بالحاسب.

4- ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

5- في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به ​.​