اعتماد تعريفة الركوب الجديدة بالفيوم.. اعرف تسعيرة التاكسي والسرفيس

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تعريفة الركوب الجديدة بالفيوم وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تضمن القرار تحديد تعريفة الركوب لخطوط سير التاكسي الداخلي، والسرفيس المتنقل بين أحياء المدينة، وسيارات الأجرة التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.

تستعرض «الوطن» تعريفة الركوب الجديدة بالفيوم والتي أعلنت عنها المحافظة في بيان لها، فضلًا عن الأرقام المخصصة للإبلاغ عن مخالفة السائقين لتعريفة الركوب، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تعريفة الركوب الجديدة بالفيوم

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنّ محافظ الفيوم عقد اجتماعًا موسعًا مع كافة القيادات، بهدف تحديد تعريفة الركوب الجديدة بالفيوم سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور، وحازم حسني مدير ادرة المواقف، وأحمد خالد مدير المتابعة والرصد، ورؤساء مجالس المدن.

تسعيرة المواصلات الجديدة 2023

وقال محافظ الفيوم، إنّ اللجنة المُشكلّة لتحديد تسعيرة المواصلات الجديدة 2023، وضعت في اعتبارها مسافة خط السير، وعدد الرحلات التي يحققها السائق يوميًا، تحقيقًا للعدالة، موضحًا أنّه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع الفيوم بخطوط سير، لضمان توحيد تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات.

الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة 2023

ووجه الأنصاري، بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة 2023 في مكان واضح داخل جميع مواقف السيارات بالمحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة على كل خط، فضلًا عن وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخطوط السير وعدد الركاب والتي يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

لجان للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجان تضم ممثلين عن الإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لتكثيف الحملات المرورية على المواقف السرفيس، في جميع القرى والمراكز، وعلى الطرق السريعة، للتأكد من انتظام العمل بتسعيرة المواصلات الجديدة، وتعريفة التاكسي الجديدة 2023، والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.

وشدد الأنصاري على عدم التهاون مع المتلاعبين والمخالفين لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، حتى لا يؤدي ذلك إلى تحريك الأعباء على كاهل أهالي المحافظة.

حملات مكثفة على محطات الوقود

ووجه محافظ الفيوم، مسؤولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، والإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود وذلك بهدف التصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فورًا.

أرقام شكاوى تعريفة الركوب 2023

وأكد الأنصاري على مسؤولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال الأرقام، 2168041 و2168042، والخط الساخن 114، وإخطار الجهات المعنية بالبلاغات فورًا، وضمان سرعة الاستجابة لكافة البلاغات وفحصها والتعامل الفوري معها.