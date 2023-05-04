استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 للصف الثاني الثانوي، وذلك عقب اعتماد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة بني سويف 2023، والتي تضمن سير الامتحانات في جو من الهدوء والانتظام، وتحقيق أقل كثافة طلابية داخل اللجان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة بني سويف 2023

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة بني سويف في 14 مايو بمادة اللغة العربية، وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة بني سويف 2023، رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

الأحد 14 مايو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 18 مايو: الأحياء/ الفلسفة

الأحد 21 مايو 2023: الرياضة البحتة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الأحد 21 مايو 2023: الرياضيات العام

الأحد 21 مايو 2023: الفيزياء/ التاريخ

الثلاثاء 23 مايو 202: تطبيقات الرياضيات ــ علمي

الثلاثاء 23 مايو 202: الجغرافيا

الثلاثاء 23 مايو 202: الكيمياء/ علم النفس والاجتماع.

تبدأ 14 مايو.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في بني سويف 2023

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الإنتهاء من إعتماد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة بني سويف 2023والتي تبدأ 14 مايو القادم، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق اقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيهما وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.

البعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي تتضمن خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.