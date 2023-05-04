درجات الحرارة غدا الجمعة.. العظمى على القاهرة تسجل 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة 5 مايو الجاري على الأنحاء كافة، حيث تكون الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري العظمى 30 والصغرى 17، والسواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

درجات الحرارة غدا

وأوضحت الأرصاد، أنّ درجات الحرارة غدا على مناطق جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 22، شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 18، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 23 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

ويسود غدا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما توقّع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السلوم ومطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، ويسود طقس معتدل صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس خلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة في مدن ومحافظات الجمهورية، الآتي:

- القاهرة 33 - 15.

- العاصمة الإدارية 33 - 15.

- أكتوبر 34 - 15.

- بنها 33 - 15.

- دمنهور 33 - 15.

- وادي النطرون 32 - 15.

- كفر الشيخ 30 - 16.

- المنصورة 30 - 16.

- الزقازيق 30 - 15.

- شبين الكوم 33 - 15.

- طنطا 27 - 15.

- دمياط 22 - 16.

- بورسعيد 22 - 15.

- الإسماعيلية 27 - 14.

- السويس 28 - 16.

- العريش 23 - 13.

- رفح 23 - 12.

- رأس سدر 28 - 14.

- نخل 26 - 7.

- كاترين 25 - 05.

- الطور 29 - 19.

- طابا 22 - 18.

- شرم الشيخ 30 - 20.

- الإسكندرية 27 - 16.

- العلمين الجديدة 26 - 16.

- مطروح 26 - 16.

- السلوم 29 - 15.

- سيوة 22 - 13.

- رأس غارب 30 - 19.

- الغردقة 31 - 20.

- سفاجا 30 - 21.

- مرسى علم 31 - 19.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 28 - 20.

- أبو رماد 31 - 21.

- رأس حدربة 27 - 20.

- الفيوم 29 - 14.

- بني سويف 30 - 14.

- المنيا 31 - 14.

- أسيوط 32 - 15.

- سوهاج 33 - 16.

- قنا 35 17.

- الأقصر 35 - 18.

- أسوان 38 - 19.

- الوادي الجديد 37 - 15.

- أبوسمبل 38 - 19.