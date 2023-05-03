ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع جديد فى درجات الحرارة غدا الخميس، بقيم تصل لـ8 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تصل لـ39 على جنوب البلاد، في حين تسجل 33 درجة على القاهرة والوجه البحري، بسبب ذروة الموجة الحارة، إثر تعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية للبلاد.

حالة الطقس غدا الخميس

أوضحت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية مثيرة للرمال والأتربة، بسرعات تصل لـ40 كم في الساعة، وتعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، وطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشرقية والغربية.

انخفاض الحرارة ليلا

وأكدت الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة ليلا على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة، حتى ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 33- 15.

- العاصمة الإدارية 33 - 15.

- أكتوبر 34- 15.

- بنها 33- 15.

- دمنهور 33- 15.

- وادي النطرون 32 - 15.

- كفر الشيخ 30- 16.

- المنصورة 30- 16.

- الزقازيق 30- 15.

- شبين الكوم 33- 15.

- طنطا 27- 15.

- دمياط 22- 16.

- بورسعيد 22- 15.

- الإسماعيلية 27- 14.

- السويس 28- 16.

- العريش 23- 13.

- رفح 23- 12.

- رأس سدر 28- 14.

- نخل 26- 7.

- كاترين 25- 05.

- الطور 29- 19.

- طابا 22- 18.

- شرم الشيخ 30- 20.

- الإسكندرية 27- 16.

- العلمين الجديدة 26- 16.

- مطروح 26- 16.

- السلوم 29 - 15.

- سيوة 22- 13.

- رأس غارب 30 - 19.

- الغردقة 31- 20.

- سفاجا 30- 21.

- مرسى علم 31- 19.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 31 - 21.

- رأس حدربة 27 - 20.

- الفيوم 29- 14.

- بني سويف 30- 14.

- المنيا 31- 14.

- أسيوط 32- 15.

- سوهاج 33- 16.

- قنا 35 17.

- الأقصر 35- 18.

- أسوان 38- 19.

- الوادي الجديد 37- 15.

- أبوسمبل 38- 19.