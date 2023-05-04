ما موعد صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة 15%؟.. «التأمينات» تجيب
كتب:
محمد سامي الكميلي
03:48 م | الخميس 04 مايو 2023
صرف المعاشات- تعبيرية
موعد صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة 15%، أمر يشغل بال كل فئة المعاشات، لذا فوفقا لما تعلنه الجهات المعنية كل شهر، فعملية الصرف تبدأ في مطلع الشهر الجديد، بمعنى أنها ستكون يوم 1 يونيو 2023.
موعد صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 15%
وعلى هذا المنوال، ستعلن هيئة التأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات شهر يونيو سيكون في بداية الشهر، وتحديدا يوم 1 يونيو 2023.
معاشات شهر يونيو بزيادة قدرها 15%
ويذكر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ستصرف معاشات شهر يونيو بزيادة قدرها 15%، أي بحد أدني 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لما يقرب من 11 مليون مواطن مستفيد من تلك المعاشات.
طرق صرف معاشات شهر مايو بزيادة 15%
وبحسب ما أعلنته هيئة التأمينات العامة، فهناك عدة طرق لصرف معاشات شهر يونيو المقرر لها يوم 1 يونيو، بنسبة إضافية قدرها 15 %، وتتمثل هذه الطرق في النحو الآتي:
- منافذ البريد.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- منافذ شركة فوري.
- ماكينات الصرف الآلي.