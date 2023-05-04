ما موعد صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة 15%؟.. «التأمينات» تجيب

موعد صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة 15%، أمر يشغل بال كل فئة المعاشات، لذا فوفقا لما تعلنه الجهات المعنية كل شهر، فعملية الصرف تبدأ في مطلع الشهر الجديد، بمعنى أنها ستكون يوم 1 يونيو 2023.

موعد صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 15%

وعلى هذا المنوال، ستعلن هيئة التأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات شهر يونيو سيكون في بداية الشهر، وتحديدا يوم 1 يونيو 2023.

معاشات شهر يونيو بزيادة قدرها 15%

ويذكر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ستصرف معاشات شهر يونيو بزيادة قدرها 15%، أي بحد أدني 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لما يقرب من 11 مليون مواطن مستفيد من تلك المعاشات.

طرق صرف معاشات شهر مايو بزيادة 15%

وبحسب ما أعلنته هيئة التأمينات العامة، فهناك عدة طرق لصرف معاشات شهر يونيو المقرر لها يوم 1 يونيو، بنسبة إضافية قدرها 15 %، وتتمثل هذه الطرق في النحو الآتي:

- منافذ البريد.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- منافذ شركة فوري.

- ماكينات الصرف الآلي.