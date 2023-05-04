رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: انطلاق الجلسات يوم 7 أو 14 مايو الجاري

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني شهدت حضور قرابة 2000 مصري، وعدد كبير من السفراء، ومتابعة وبث تلفزيوني مباشر، الحضور كان كبيرا ومتنوعا من كل المحافظات والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

الجميع كان حريصا على إنجاح اليوم

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن فريق الأمانة الفنية ومجلس الأمناء كانوا على أعصابهم في الجلسة الافتتاحية، والجميع كان حريصا على إنجاح اليوم.

وأشار إلى أن الجميع كان مقبلا في ظل أجواء إيجابية، كما أن الجميع رأوا روحا جديدة، والحضور تكلموا فيما يفكرون ويتمنون، وينظرون للمستقبل، وضخامة العدد يلقي أعباء إضافية في التنظيم، ولم نتلقى شكاوى فيما يخص هذا الموضوع.

ولفت أن مجلس الأمناء استعد لعقد الجلسات وإعداد جدول الأعمال، ولكن يبقى التفكير إما الإعلان عن الجدول أسبوعيا أم الشهر بأكمله، وانطلاق الجلسات إما الأحد المقبل أو الأحد بعد المقبل.

اليوم الأول سيخصص للمحور السياسي

وأوضح أن اليوم الأول سيخصص بأكمله للمحور السياسي، واليوم الثاني للاقتصادي والثالث للمجتمعي، والأيام الفاصلة ستخصص للتحليل والنشر وإعادة النشر والمناقشة وجمع ردود الفعل.