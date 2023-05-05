3 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا.. بينها انخفاض الحرارة 5 درجات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من 3 ظواهر وتقلبات تضرب المحافظات غدا السبت، حيث تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتتراجع درجات الحرارة بين درجة واحدة و5 درجات بجنوب الصعيد.

نشاط حركة الرياح بمحافظات الجمهورية غدا

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت مائل للبرودة في الساعات الأولى من فجر اليوم على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط وجنوب سيناء، وذلك جراء انخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وباقي محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية غدا

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة لطقس السبت، وجاءت كالتالي:

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة، والصغرى 12درجة.

- الوجه البحري والقاهرة الكبرى العظمى 27 درجة، والصغرى 16 درجة.

- جنوب ووسط سيناء العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة، والصغرى، 21 درجة.