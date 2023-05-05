امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023.. تنطلق غدا

يبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي، غدًا، امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ونرصد لكم في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي 2023.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

ووفقاً للبيان الصادر من وزارة التربية والتعليم، فإنّ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023، للفصل الدراسي الثاني، سيكون على مدار 6 أيام تبدأ يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاء.

ويؤدي الطلاب يوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 6 مايو، لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف، ويوم الأحد 7 مايو، امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

كما يؤدي الطلاب يوم الاثنين 8 مايو، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف الساعة، ويوم الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

ويختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الأربعاء 10 مايو، بمادة الرياضيات وتكون مدة الاختبار ساعة ونصف.