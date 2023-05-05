«الطماوي»: مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية أعلنت دعمها لمخرجات الحوار الوطني

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضمانات لإنجاح الحوار الوطني، فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعي للحوار لتحديد أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة، ومؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية أعلنت أكثر مرة دعمها لمخرجات الحوار الوطني، خاصة أنها تأتي من التوافق.

رفع النتائج والمخرجات للرئيس السيسي

وأضاف «الطماوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التوافق يؤدي لإرسال المقترحات لمجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره سيرفع النتائج أو المخرجات للرئيس السيسي .

ولفت أن هذه المخرجات إذا كانت تحتاج لتدخل تشريعي ستتخذ الإجراءات الدستورية لإحالتها للسلطة التشريعية، وإذا كانت تحتاج لإجراءات تنفيذية سيحيلها الرئيس السيسي للحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات.

دعم المؤسستين الدستوريتين

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية كانت شاهدة على دعم المؤسستين الدستوريتين سواء البرلمان أو الحكومة للحوار الوطني، بدليل الحضور المكثف من الحكومة، حيث حضر رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بجانب حضور كل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان.