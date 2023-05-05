حزب «صوت مصر»: الحوار الوطني لم يستبعد أحدا.. وكفاية إننا عايشين في أمان

قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن الأحزاب تحركت فور دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني العام الماضي، لافتا إلى أن الأحزاب قدمت مقترحاتها في الحوار الوطني.

الحوار الوطني لم يقص أي أحد

وأضاف «سليمان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني لم يقص أي أحد من الفئات السياسية أو المواطنين العاديين أو المجتمع المدني أو رؤساء الأحزاب.

وأشار إلى أن العالم حاليا يركز على المحور الاقتصادي، وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة في السودان.

بفضل ربنا متماسكين وبنحب بعض

وتابع: «لازم الشعب المصري يفهم إننا في أمن وأمان، وبفضل ربنا متماسكين وبنحب بعض، والقيادة السياسية قايمة بكل شيء وكفاية عايشين في أمن وأمان».