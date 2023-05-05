أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في جميع المحافظات.. 3 إجبارية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في جميع المحافظات التي بلغ عددها نحو 147 مكتب تطعيم دولي منتشرين في مختلف أرجاء المحافظات، لتقديم التطعيمات الطبية اللازمة للحجاج الفائزين في قرعة الحج 2023، التي بلغ عددها 4 تطعيمات بينها 3 إجبارية وتطعيم واحد اختياري، خصوصًا أنّ تلقي تلك اللقاحات يعد أحد الشروط الأساسية للحصول على الشهادة الصحية من مكاتب تطعيم الحجاج 2023.

وفي هذا الصدد تستعرض«الوطن»، أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها ضرورة توجه الفائزين في قرعة الحج إلى أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في جميع المحافظات لتلقي اللقاحات قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وهي لقاح كورونا، والسولك، والإلتهاب السحائي، بالإضافة إلى تطعيم الانفلونزا الموسمية.

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 القليوبية

وجاءت أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 القليوبية وكفر الشيخ كالتالي:

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الصعيد

وفيما يخص أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في محافظات الوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء كالتالي:

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الجيزة

وتتوافر أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 الجيزة والغربية والمنوفية كالتالي:

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 القاهرة

وتأتي أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية كالتالي:

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 شمال الصعيد

وتنتشر أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في محافظات الفيوم، وبني سويف، ومرسى مطروح، وقنا، والأقصر، وسوهاج كالتالي:

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 وجه بحري

وجاءت أماكن تطعيم الحجاج 2023 في دمياط والدقهلية والشرقية كالتالي:

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 البحيرة

وجاءت أماكن مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في البحيرة، والمنيا وأسيوط كالتالي:

هل تطعيمات الحج إجبارية؟

وطرح العشرات من الفائزين في قرعة الحج 2023 سؤالًا حول هل تطعيمات الحج إجبارية؟ وما هي تطعيمات الحج وهو ما أجابت عنه وزارة الصحة في بيانها بأنّ تطعيمات الحج إجبارية لـ 3 تطعيمات بينما هناك تطعيم واحد فقط اختياري وهي:

تطعيمات الحج الإجبارية.. لقاحات الالتهاب السحائي، وكورونا، والسولك. تطعيمات الحج الاختيارية.. لقاح الإنفلونزا الموسمية.

كم عدد تطعيمات الحج؟

وحول سؤال الحجاج 2023 حول كم عدد تطعيمات الحج؟ كشفت وزارة الصحة أنّها 4 تطعيمات فقط في حالة رغبة الحاج في الحصول على اللقاح الاختياري، بينما تكون 3 فقط في حالة رغبة الحاج بالحصول على اللقاحات الإجبارية فقط.