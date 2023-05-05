منزل ومشروع مجانا.. «بشائر الخير» تحقق أحلام الخريجين بالوادي الجديد (ملف خاص)

حصدت محافظة الوادى الجديد جائزة «أفضل تجربة تنموية فى مصر»، وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وجاءت الجائزة تتويجاً لجهود بدأت قبل سنوات، وأسفرت عن إنشاء 3 قرى ريفية نموذجية تحمل شعار «بيتك - غيطك - مصنعك»، والتى تمثل مشروعاً إنتاجياً متكاملاً، وجزءاً مهماً من مخطط متكامل لجذب وتوطين وافدين من مختلف المحافظات، لإعادة توزيع الكثافات السكانية المتمركزة فى الوادى والدلتا.

القرى النموذجية لم تكن مجرد شعار أو تجربة نظرية، بل تحولت إلى مشروع واقعى، وجرى تسكين المستحقين للمنازل الريفية فى قريتين والثالثة على وشك التسكين، بل يجرى حالياً تنفيذ قرية رابعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تسهم فى استقرارهم ودعم التنمية والإنتاج فى محافظة الوادى الجديد.

عاشت «الوطن» تفاصيل مشروع القرى النموذجية على أرض الواقع، التقت القائمين على المشروع لتشاهد جهود تحقيق فكرة الاكتفاء الذاتى والتكامل بين الزراعة والصناعة، علاوة على الاستثمار فى قطاع الإنتاج الحيوانى عبر تجربة ريفية فى مجتمع عمرانى جديد بدأ مع قرى «بشائر الخير».

«بشائر الخير» فى الوادى الجديد أصبحت نقطة انطلاق لشباب الخريجين من عدة محافظات، جاءوا إلى هنا بحثاً عن فرصة، وأصبحوا بفضل هذه التجربة أصحاب مشاريع، سواء زراعية أو صناعية أو متعلقة بالثروة الحيوانية، لقد تحولت أحلامهم إلى حقيقة، بفضل اهتمام الدولة بتوفير البنية التحتية اللازمة لإنجاح تجارب هؤلاء الشباب، والأهم توفير كافة مقومات الحياة التى يحتاجها ساكنو هذه القرى.