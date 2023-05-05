ضبط راكب أخفى 6 سبائك ذهبية حول جسده.. وآخر داخل «صب» بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين مصريين حاولا تهريب عدد من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية.

الجمارك تعلن ضبط تهريب كمية من السبائك الذهبية

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، حيث استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، ونظرا لارتباك الراكب وقصر مدة سفره، قام مدحت عبد الصبور مدير الجمرك بصالة الوصول رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 بتكليف كل من محمد حسين محمود و هاني أحمد عفيفي، وذلك لتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط ستة سبائك ذهبية أخفاها الراكب في مكان حساس بجسده.

وقامت لجنة مشكلة من حسام فتحي صقر ومحمد سالم محمد مأمورا الجمرك بتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها ثلاثة منها 300 جرام، وهذا بخلاف اثنين بوزن أربعين جراما سبيكة بوزن ثلاثين جراما بوزن إجمالي 370 جراما.

الجمارك تعلن ضبط 4 سبائك ذهبية أخفاها الراكب في مكان سري

الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة حيث استوقف محمد عدلي الليثي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمد أمين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 4 سبائك ذهبية أخفاها الراكب في مكان سري أسفل القاع الخارجي للحقيبة، واثنان داخل سماعه «صب»، قام محمد الدمرداش مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من أحمد أمين وحسن شرف وأحمد رفاعي تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة وفي حضور علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي وذلك لتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها 250 جراما.

الجمارك: تحرير محضر ضبط جمركي ضد المخالفين

أمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2023 ضد الراكب الاول، كما أمر محمد رمضان الدمرداش مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبتوجيهات من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتعليمات الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية بأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.