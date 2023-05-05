أحمد نبوي عبر قناة الناس: للرسول علينا كمسلمين حق الإيمان والطاعة

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن أول حق من حقوق الرسول الكريم علينا كمسلمين أن نؤمن به ونطيعه، وهو ما أكده الله تعالى في كتابه العزيز «فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي».

الطاعة والمحبة

وأضاف خلال برنامج «نبي الرحمة» المذاع عبر قناة الناس، أنه بعد الإيمان بالرسول الكريم تأتي الطاعة، تعقبها المحبة للرسول الكريم، مؤكدًا أن الكون كله أحب النبي.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.