مراسم التتويج الملكي لتشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر.. يشارك فيها نساء

تستعد إنجلترا خلال الساعات المقبلة، إقامة مراسم التتويج الملكي لتشارلز الثالث في كنسية وستمنستر وزوجته الملكة كاميلا، صباح غد السبت، بمراسم مسيحية مهيبة تجمع بين التقاليد القديمة والعصرية، وحضور نحو 2000 من ممثلي البلاد المختلفة حول العالم.

وفيما يلي تعرض «الوطن» مراسم التتويج الملكي لتشارلز الثالث في كنسية وستمنستر وزوجته كاميلا، لتكون بذلك أول حفل تتويج لملك بريطاني منذ 1937، خلفًا لوالدته الملكة اليزابيث التي توفيت سبتمبر الماضي.

مراسم التتويج الملكي لتشارلز الثالث في كنسية وستمنستر

ولأول مرة ستشارك في مراسم التتويج الملكي لتشارلز الثالث في كنسية وستمنستر، سيدات سواء أساقفة أو قيادات دينية، بالإضافة إلى مدعوين تتضمن المجتمع البريطاني، وتتكون مراحل التتويج من 5 مراحل، بعد وصول الملك وزوجته إلى كنيسة وستمنستر والتي تأتي كالآتي:

الإقرار

في بداية التتويح في كنيسة وستمنستر، سيقف رئيس أساقفة كانتربري بجانب كرس الملك الذي يبلغ عمره 700 عام، ليقول بصوت عالٍ، معلنًا أن الملك تشارلز هو الملك، ويطالب الشعب بإقرار هذا والتعبير عن ولائم للملك، ليهتف الشعب «ليحفظ الله الملك».

القسم

بعد هتاف الشعب، يقوم فيها رئيس أساقفة كانتربري بقراءة القسم، ليؤكد الملك تشارلز الثالث التزامه بالقانون والعهود الخاصة بالتعاليم للكنيسة الإنجليزية خلال فترة حكمه، ويقوم الملك بوضع يده على الإنجيل المقدس ويقسم على تنفيذ عهوده والوفاء بها.

المسح بالزيت المقدس

ويعتبر هذا القسم بأنه الأكثر قدسية في المراسم، حيث يجلس الملك لى كرسي التتويج ويخلع عباءته، ليمسح رأسه وصدره ويديه بعلامة الصليب بالزيت المبارك، - وهو نوع من الزيت المقدس يتم استخراجه من الزيتون المزروع بالقدس.

التنصيب

وتعتبر أهم لحظة في المراسم، حيث يتم وضع الملك تشارلز الثالث تاج القديس إدوارد، ليكون بذلك الملك رقم 7 في تاريخ بريطانيا، وسيتم تقديم العديد من الرموز الملكية، والتي تتضمن كرة الملك الذهبية، وخاتم الملك، وصولجان الملك الذي يعلوه صليب، وصولجان الملك الذي يعلوه حمامة، ليعلن رئيس الأساقفة لتعزف الأبواق وتطلق الأعيرة النارية في جميع أنحاء انجلترا.

الجلوس على العرش

وفي المرحلة الأخيرة في مراسم التتويج الملكي لتشارلز الثالث في كنسية ستمنستر، بجلوس الملك على العرش، لينحني العائلة الملكية، وأعضاء مجلس اللوردات بالبرلمان، ثم يقسمون بالولاء للملك وتقبيل يده اليمنى.