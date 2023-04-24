إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كافة التعديات وإزالتها في المهد.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج حملات اليوم، والتي أسفرت عن ضبط وإزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز الصف والعياط والبدرشين ومنشأة القناطر.

إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أنه في مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن كارافان بغرض إنشاء استوديو تصوير، وتم الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

إزالة بالمهد بناحية قرية عرب العيايدة

وقام مركز ومدينة الصف بإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف شملت إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية أملاك الدولة بقرية عرب اسكر، إلى جانب إزالة حالة بقرية غمازة الصغرى وهي عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بطول 100 متر بارتفاع 3 أمتار، وأخرى على مساحة 100 متر بنزلة عليان، وإزالة بالمهد بناحية قرية عرب العيايدة عبارة عن حوائط من البلوك الأبيض ارتفاع 3 أمتار على مساحة 50 مترا على أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي وتمت الإزالة بالكامل.

وشملت الحالات التي تم ضبطها وإزالتها بمركز الصف إزالة مخالفة بناء مخازن على أرض زراعية مساحة 80 مترا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى فك وإزالة شدة خشبية بناحية منطقة الشرفا على مساحة 100 متر بقرية الأخصاص.

إزالة مخالفتين بناحية أبوغالب

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة مخالفتين بناحية أبوغالب على مساحة كلية 80 مترا عبارة عن منشآت بالطوب الأبيض البلوك في المهد على أراضي زراعية.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حالة تعد بالبناء، المخالفة عبارة عن أسوار على مساحة حوالي 70 مترا، وإزالة صبة خرسانية لحجرة بمساحة بقرية ميت القائد.