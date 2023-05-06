إصابة شخصين في انقلاب «توك توك» داخل ترعة بطنطا

أصيب شخصان في انقلاب «توك توك» بترعة القاصد على طريق طنطا الزراعي، بعدما صطدمته سيارة ملاكي، نتيجة اختلال توازن عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بطنطا، بلاغا بإصابة شخصين يستقلان توك توك أحدهما بحالة خطيره نتيجة حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، ما أدى لانقلاب التوك توك بترعة القاصد على طريق طنطا الزراعي بالقرب من مرور ميت حبيش.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هما محمود مجدي علي 25 عاما، من قرية شبراقاص، اشتباه كسر بالقدمين والزراعين، وكدمات وسحجات بأجزاء الجسم، ومحمد السيد طه 54 عاما، سائق توك توك، من قريه شبرابيل السنطة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وجروح وكدمات بالوجه وباقي أجزاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

رفع حطام الحادث

وتبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق والسرعة الزائدة، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.