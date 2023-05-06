وزارة القوى العاملة توضح شروط صرف منحة الـ1000 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة

كشف مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أهم شروط صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاب عيد العمال في الأول من مايو الجاري، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كل سبل الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة.

«القوى العاملة» تضع ضوابط صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن وزارة القوى العاملة تعكف حاليا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأسرع وقت لصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وآلية الصرف التي ستكون مرهونة بعدة شروط يجب أن تتوافر في العمال الذين سيقومون بعملية الصرف ومن بينها :

شروط القوى العاملة لصرف منحة العمالة غيرالمنتظمة

- أولا يجب أن يكون العامل غير المنتظم مسجلا رسميا في دفاتر مديرية القوى العاملة التابع لها في محافظته وفقا لعنوان بطاقة الرقم القومي .

ثانيا: يجب أن يكون مدونا في خانة المهنة في بطاقة الرقم القومي ، نفس المهنة أو الحرفة التي يعمل بها العامل غير المنتظم على أرض الواقع ن وهي نفسه المدونة في الدفتر الخاص به في سجلات مديرية القوى العاملة التابع لها .

ثالثا: يجب أن يكون العامل غير المنتظم مسددا للتأمينات الاجتماعية المؤمن عليه بها من وزارة القوى العاملة .

رابعا : تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي للعامل غير المنتظم ، وتكون متطابقة تماما مع بياناته بسجلات مديرية القوى العاملة .

خامسا : ألا يكون مستفيدا من أحد برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل والأكثر احتياجا، مثل معاشات «تكافل وكرامة».

سادسا: لن يتم صرف منحة 1000 جنيه إلا بعد إنشاء وتأسيس صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، وبعد قرار يصدره مجلس إدراته بتحديد موعد وأماكن صرف المنحة، على غرار منحة الرئيس في جائحة كورونا التي استفاد منها أكثر من 2.4 مليون عامل غير منتظم.