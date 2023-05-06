من هي كاميلا الملكة القرينة؟.. توجت بتاج مستعمل بسبب خلاف على ألماسة

انتهت منذ قليل المراسم الرسمية لتتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً على بريطانيا، وزوجته كاميلا الملكة القرينة، والتي أقيمت في كنيسة ويستمنستر آبي، قبل أن يعود الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنجهام، في تقليد إنجليزي، بموكب التتويج في العربة الذهبية، التي تزن نحو 4 أطنان، وتجرها 8 خيول، يرافقهما الفرسان مع دروع لامعة، وقبعات من الريش، وانتهت المراسم بوقوف الملك والملكة في شرفة قصر باكنجهام، لتوجيه التحية إلى الشعب.

كاميلا الملكة القرينة تتوج بتاج مستعمل

وخلال حفل تتويج كاميلا الملكة القرينة، التي تبلغ من العمر 75 عاماً، تم استخدام تاج مستعمل من قبل، ويرجع إلى الملكة ماري، وذلك بسبب خلاف بين الهند وبريطانيا حول الألماسة التي يطلق عليها «كوه آي نور»، التي تطلب الهند باستعادتها، وفضلت الملكة الجديدة أن يجري تتويجها باستخدام تاج مستعمل، حتى لا تتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

تاج الملكة كاميلا

وجاء قرار الملكة كاميلا باختيار تاج ملكة ماري في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الحديث، والذي تم إضافة قطع من الألماس الخاص بالملكة الراحلة، من أنواع كولينان الثالث والرابع والخامس، تكريماً للملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية في سبتمبر الماضي، مع التأكيد على إضافة بعض التغييرات لتناسب ذوق الملكة القرينة.

وتولى الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022، وأصبح بذلك أكبر ملك بريطاني يتوج في تاريخ البلاد، حيث يبلغ من العمر 74 عامًا، عند توليه العرش، وإجراء مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن.