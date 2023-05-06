موعد التقديم للمدراس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024، هو الأمر الذي يشغل بال العديد من أولياء الأمور في الفترة الراهنة، والراغبين في التحاق أولادهم للسنة الدراسية القادمة في المدارس الحكومية والخاصة واللغات، وهذا الأمر يزداد اهتماما خاصًة مع اقتراب نهاية السنة الدراسية الحالية 2022 - 2023.

موعد التقديم للمدراس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد التقديم للمدراس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024، بالمدارس الحكومية والمتميزة للغات، وأنه سيبدأ بشكل رسمي في أول شهر يونيو القادم من العام الجاري 2023.

موعد التقديم للمدراس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024

وأوضح المصدر في حديثه مع «الوطن»، أن التقديم للمدراس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024، سيكون بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سيكشن مركز معلومات الوزارة.

ولفت المصدر إلى أن موعد التقديم للمدراس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024، سيكون موحدا، وسيتم الإعلان عن عمر القبول وشروط التقدم قبل موعد فتح باب التقديم.

موعد التقديم للمدراس اليابانية للعام الدراسي 2023-2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم للطلاب للعام الدراسي المقبل 2023-2024 بالمدارس المصرية اليابانية، حتى يوم 5 مايو 2023، نظرا للإجازات الرسمية وطلب أولياء الأمور المعلمون بمد فترة التقديمات.

سن القبول في المدارس اليابانية

وحددت وزارة التربية والتعليم، سن القبول بالمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهي كالتالي:

- المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي: من 7 سنوات إلى 8 سنوات عدا يوم واحد.