مقرر لجنة الأحزاب بـ«الحوار»: دعم الحياة الحزبية في مصلحة الوطن والمواطن

أكد إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى سيكون أمامها 3 ملفات رئيسية للنقاش والحوار، هى: «تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية».

إيهاب الطماوى: نبحث 3 ملفات رئيسية بينها مقترحات بدمج أحزاب ذات توجه واحد.. وهناك ديمقراطيات عديدة تقوم على حزبين أو ثلاثة

وأوضح «الطماوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك مقترحات بدمج الأحزاب ذات التوجه الواحد، وأن هناك ديمقراطيات عديدة تقوم على حزبين أو ثلاثة.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مشاركة الأحزاب السياسية فى الحوار الوطنى وتفاعلها مع الجلسات التحضيرية؟

- مشاركة الأحزاب السياسية خلال الجلسات التحضيرية للحوار الوطنى كانت إيجابية للغاية، وساهمت فى الوقوف على أهم القضايا المطروحة للنقاش على طاولة الحوار، ولاقت دعوة الرئيس للحوار استجابة واسعة من الأحزاب منذ اللحظة الأولى، فالأحزاب السياسية تمتلك أيديولوجيات وبرامج بكافة مناحى الحياة، وبالتالى كان للأحزاب دور فاعل فى طرح كافة القضايا التى تواجه الدولة المصرية، كما تساهم فى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة.

كيف ساهمت أوراق العمل الخاصة بالأحزاب ومقترحاتها فى تحديد قضايا اللجنة فى الحوار الوطنى؟

- الأحزاب السياسية لديها رؤى مختلفة كل وفقاً لمرجعيته، والمقترحات التى قدمتها الأحزاب للحوار الوطنى احتوت على موضوعات وحلول للمشكلات فى محاور الحوار الوطنى الرئيسية الثلاثة والقضايا التى تندرج تحت هذه المحاور، وظهر تفاعل الأحزاب مع الحوار عن طريق هياكلها التنظيمية وعناصرها الشابة والعناصر ذات الخبرة وفق رؤية كل حزب وبرامجه. وامتدت مشاركة الأحزاب فى الحوار الوطنى من الوحدات القاعدية للأحزاب المختلفة وصولاً إلى المستويات المركزية لكل حزب، حتى تنتهى إلى تصورات واضحة لطرحها على لجان الحوار الوطنى المختلفة.

ماذا عن خطة عمل لجنة الأحزاب السياسية فى الحوار الوطنى؟

- اللجنة ستبدأ النقاشات حول الموضوعات الثلاثة المعلن عنها (تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية)، وفى حال توصلت المناقشات إلى نقاط فرعية سيتم طرحها للنقاش بمشاركة جميع القوى والتوجهات. والمناقشات داخل اللجنة ستتضمن العديد من النقاط ضمن موضوع تعزيز دور الأحزاب السياسية، فعلى سبيل المثال هناك إيجابيات وسلبيات لحالة السيولة فى تأسيس الأحزاب السياسية، ويقترح البعض فكرة دمج الأحزاب ذات التوجه الواحد لأن عدد الأحزاب السياسية كبير، فيما يرى البعض الآخر ضرورة إتاحة الفرصة بصورة أكبر لتأسيس الأحزاب، وهناك ديمقراطيات عديدة تقوم الحالة السياسية فيها على حزبين أو ثلاثة أحزاب.

كيف سيتناول الحوار الوطنى حل مشكلات الأحزاب السياسية؟

- جميع قضايا الأحزاب ستكون مطروحة للنقاش خلال جلسات اللجنة، وسيتم الاستماع فيها لكافة الآراء دون مصادرة لأى منها، فالدستور المصرى نص على أن تأسيس الأحزاب السياسية يكون بالإخطار، وأنه لا يجوز حلها إلا بحكم قضائى. ودعم الحياة الحزبية هدف فى حد ذاته، لأنه يصب فى مصلحة الوطن والمواطن، والحوار الوطنى يمثل فرصة للأحزاب غير الممثلة فى البرلمان لطرح أفكارها ورؤاها.

متفائل بأن تشهد الجلسات توافقا كبيرا يمكن البناء عليه.. وننتظر نتائج ومخرجات تساهم في حل العديد من القضايا

متى تبدأ لجنة الأحزاب فى عقد اجتماعاتها؟

- لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى جاهزة لبدء جلساتها ومستعدة لاستيعاب ومناقشة كافة أطروحات الأحزاب والشخصيات العامة والخبراء خلال الفترة المقبلة وفقاً للجداول الزمنية التى سيعلن عنها رسمياً من قبَل مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة، والحوار منتظر منه نتائج ومخرجات تساهم فى حل العديد من القضايا المطروحة داخل الحوار الوطنى، وكانت هناك كلمات لرؤساء الأحزاب من مختلف الأحزاب ومقررى المحاور الثلاثة.

التنوع بين الأحزاب

التنوع فى الحوار الوطنى بين الأحزاب ومختلف القوى السياسية يعنى بالضرورة أن الحوار الوطنى بشكل عام، ولجنة الأحزاب السياسية بشكل خاص، ستكون أمام أطروحات مختلفة، ما يعطى فرصة أكبر للاطلاع على أفكار مختلفة يمكن من خلالها تحديد أولويات العمل الوطنى، وستكون المناقشات خلالها ثرية بين الآراء المختلفة، وأنا متفائل بأن تشهد جلسات ومناقشات اللجنة توافقاً كبيراً يمثل نقطة انطلاق يمكن البناء عليها.