القبض على سائق تسبب في مصرع سيدة وإصابة أخرى بالأزبكية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيدتين في القاهرة، ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن إصابة سيدتين حال عبورهما الطريق بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، وتبين أنه بتاريخ 3/4/2023 تبلغ لقسم شرطة الأزبكية في مديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث مصادمة وإصابة سيدتين بدائرة القسم.

وتبين أنه حال سير ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا توفيت متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وشقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، مصابة بكسور متفرقة بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة مجهولة، ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، والتي أودت بحياة الأولى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وبرر هروبه من محل الواقعة «خشية ضبطه» واتخذت الإجراءات القانونية.