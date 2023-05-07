طلاب الصف الثاني الأزهري يؤدون امتحانات مادتي الفقه والكيمياء

انطلقت صباح اليوم امتحانات مادتي الفقه والتاريخ والكيمياء للصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 ليؤدي الطلاب الامتحان في مدة زمنية ساعتين لكل مادة.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023

ويتضمن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي أنّ الطلاب يمتحنون يوم الاثنين 8 مايو يمتحن الطلاب مادة النحو ثم مادة التوحيد بينما يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 مادتي التفسير والأحياء.

وتابع قطاع المعاهد الأزهرية أنّ الطلاب يؤدون يوم الأربعاء 10 مايو الامتحان في مادتي الحديث والتفاضل وحساب المثلثات أما الخميس فيمتحن الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

ويواصل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي يوم السبت 13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة الفيزياء، على أن يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والحديث

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري

وفيما يلي صورة من جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني علمي:

كما تضمّن الجدول، امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة