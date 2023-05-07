إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»

أصيب 10 أشخاص صباح اليوم الأحد، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وكسور وجروح جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي أمام عزبة روض إسكندر بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابين في أعمار سنية مختلفة بين 16 و50 عاما، وتم استقبالهم في قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، وجار إجراء الطوارئ اللازمة لهم والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب ميكروباص

وأضافت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، أن معظم المصابين أصيبوا بكسور مختلفة في أنحاء الجسم عدا مصاب واحد مشتبه في إصابته بنزيف داخلي وكسر بالعمود الفقري، وجار عمل الأشعات اللازمة له.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته، فيما تحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.