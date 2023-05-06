ضبط 11 لصا متهمين بسرقة المنازل في القاهرة.. أحدهم سيدة أجنبية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (بعض المصوغات الذهبية - جهاز حاسب آلى لاب توب - جهاز أى باد) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وكذا مبالغ مالية من متحصلات بيع مشغولات ذهبية لعميلهم سيئ النية صاحب محل مصوغات ذهبية بالمنيا، وأمكن ضبطه.

ضبط سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية

- ضبط (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية – بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب المغافلة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات.

- ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة (عدد 2 شاشة تليفزيون - 2 إسطوانة غاز) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب التسلق وأضافوا بارتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعهم متحصلات السرقة لدى (عميليهما) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

- ضبط (شخصين لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على الكابود وإعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.