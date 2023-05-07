هل تسافر السيدات أقل من 45 سنة بتأشيرة حج دون محرم؟.. «الغرف السياحية» توضح

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تأشيرات الحج المباشرة ( خارج الحصة الرسمية) والتي يتحصل عليها المواطنون من السفارة السعودية أو من أي جهات أخرى لا تنطبق على حامليها العديد من الضوابط التي تم تطبيقها على الفائزين بالحج لهذا العام سواء الحج السياحي أو حج القرعة أو حج الجمعيات الأهلية طالما أن تلك التأشيرات صادرة بباقة خدمات تشمل الإقامة بمكة المكرمة والمدينة فضلا عن المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

تأشيرات الحج المباشرة بباقة الخدمات

وأضاف عنبي، لـ«الوطن»، أن المواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرة الحج المباشرة التي تشمل باقة الخدمات لا يشترط عدم أدائهم لمناسك الحج قبل ذلك، كما لا يشترط أن تكون السيدات المسافرات للحج دون 45 سنة بصحبتهن محرم شرعي، حيث يمكن لهن السفر بدون محرم بعد سماح السلطات السعودية بذلك، لافتا إلى أن تلك التأشيرات لا يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأوضح عنبي أنه في حال حصول المواطنين على تأشيرات حج مباشرة بدون باقة خدمات فإنه يلزم لحامل تلك التأشيرة أن يتم تنظيمها بواسطة شركة سياحة وببرنامج حج معتمد يتم إدراجه ببوابة الحج المصرية الموحدة، لافتا إلي أن تلك التأشيرات قد ينطبق عليها الضوابط التي وضعتها الدولة للسفر للحج هذا العام.

الضوابط المنظمة للحج هذا العام

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن الضوابط المصرية للحج هذا العام حظرت تقدم من أن أدي الحج قبل ذلك، كما حظرت سفر السيدات دون 45 سنة بمفردهن دون محرم شرعي لأداء الحج.