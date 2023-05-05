خريطة قطع المياه في 3 محافظات.. اعرف المواعيد والمناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ودمياط قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملهما، فيما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن خطة غسيل الشبكات خلال شهر مايو الجاري.

مدة انقطاع المياه بأسوان

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قطع المياه عن المناطق التالية «المدينة الصناعية القديمة، المحمودية، حي خالد بن الوليد، حي العقاد، امتداد العقاد، طريق السادات» اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم «الجمعة» حتى الساعة السادسة صباح غد السبت للقيام باعمال إصلاح وصيانة بمحطة صرف صحى بركة الدماس

أماكن قطع وضعف المياه في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور علي الصفحة الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة كفر سعد والسنانية وضعفها في كفر البطيخ ورأس البر لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 9 صباح غد السبت وحتى الساعة 5 مساء للقيام بأعمال ربط خط المياه العكرة لمحطة مياه كفر سليمان

تدبير احتياجات المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر المنشور المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع على أن تعود المياه إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال.

خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر مايو 2023 بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات لافتة إلى التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.