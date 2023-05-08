تحذير من طقس الويك إند بالمحافظات.. كتل هوائية ساخنة وسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في الويك إند، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تضرب كتل هوائية ساخنة البلاد، كما تتساقط أمطار على بعض المناطق، فيما تقترب درجة الحرارة العظمى في بعض المحافظات من 39 درجة، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، حالة الطقس في الأيام المقبلة وتحديدًا خلال الويك إند، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في الويك إند

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أنّ ترتفع درجات الحرارة في محافظات مصر، وسط تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، فيما تنشط حركة الرياح على عدة محافظات.

حالة الطقس الخميس المقبل

وفيما يخص حالة الطقس الخميس المقبل الموافق 11 مايو 2023، فإنّه من المتوقع أن يحدث سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، حيث تأتي درجات الحرارة في محافظات مصر في هذا اليوم كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: العظمى 3 والصغرى 23.

حالة طقس الجمعة المقبلة

وحوّل حالة الطقس الجمعة المقبلة، فإنّه من المتوقع أنّ تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، على فترات متقطعة، وتأتي درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 21.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 21.

حالة الطقس السبت المقبل

ووفقًا لـ«الأرصاد الجوية»، فإنّ حالة الطقس السبت المقبل، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، والوجه البحري على فترات متقطعة، حيث تأتي درجات الحرارة كالتالي: