درجات الحرارة اليوم.. القاهرة تسجل 27 درجة مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية.

بينما يكون الطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجتوب سيناء.

تساقط أمطار خفيفة

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 27 - 17.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- أكتوبر 27 - 17.

- بنها 27 - 18.

- دمنهور 26 - 18.

- وادي النطرون 26 - 17.

- كفر الشيخ 26 - 18.

- المنصورة 27 - 17.

- الزقازيق 27 - 18.

- شبين الكوم 27 - 18.

- طنطا 26 - 18.

- دمياط 22 - 18.

- بورسعيد 22 - 17.

- الإسماعيلية 28 - 18.

- السويس 27 - 17.

- العريش 21 - 17.

- رفح 22 - 17.

- رأس سدر 29 - 18.

- نخل 27 - 13.

- كاترين 23 - 10.

- الطور 30 - 20.

- طابا 28 - 20.

- شرم الشيخ 30 - 21.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 15.

- السلوم 23 - 15.

- سيوة 27 - 14.

- رأس غارب 30 - 21.

- الغردقة 30 - 21.

- سفاجا 29 - 20.

- مرسى علم 30 - 21.

- شلاتين 31 - 22.

- حلايب 28 - 20.

- أبو رماد 28 - 21.

- رأس حدربة 28 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 28 - 17.

- المنيا 29 - 16.

- أسيوط 29- 17.

- سوهاج 30 - 18.

- قنا 32 - 19.

- الأقصر 32 - 20.

- أسوان 33 - 21.

- الوادي الجديد 31 - 20.

- أبوسمبل 32 - 20.