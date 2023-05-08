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التصريح بدفن جثة مزارع في شبين القناطر

كتب:

حسن صالح
12:51 م | الإثنين 08 مايو 2023
جثة أرشيفية

جثة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة مزارع لقي مصرعه إثر إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم جراء سقوطه علي سير ماكينة دريس قمح، خلال قيامه بأعمال الدراسة للمحصول في حقله بمنطقة الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، فيما شيع أهالي القرية جثمان الراحل وتلقت أسرته العزاء. 

تلقت الأجهزة الامنية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر المركزي باستقبال شخص مصاب بجروح وكدمات جراء سقوطه من أعلى ماكينة دريس القمح بدائرة المركز وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تفاصيل مصرع مزارع في حقل قمح بالقليوبية 

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة ص. ح  55 سنة، مزارع، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوطه على سير ماكينة «دراسة» خلال قيامه بأعمال دريس القمح بحقله، بسبب اختلال توازنه، ما أدي إلى حدوث إصابته ولقي مصرعه خلال تلقي العلاج. 

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وشيع الأهالي الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد على الراحل،  وتلقت أسرة المتوفي العزاء بمقر العائلة بقرية الأحراز دائرة المركز.

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