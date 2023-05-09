تفاصيل مقتل الطفل «مازن» على يد صديق والده في البدرشين.. خلافات مالية السبب

بسبب خلافات أسرية مع إحدى العائلات، استدرج عامل في منطقة البدرشين، طفلًا يدعى «مازن» إلى مكان ناء بعيدًا عن الأعين حتى ينتقم من أسرته بقتله، وحين اكتشف عدد من الأهالي جثة الطفل ملقاة على الطريق أبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة والتي تمكنت من تتبع كاميرات المراقبة في مكان الجريمة حتى توصلت إلى هوية المتهم الذي مثّل أمامهم واعترف بجريمته.

اعترافات المتهم أمام النيابة العامة

وأثناء مثول المتهم أمام النيابة العامة، أقرّ باعترافات تفصيليه عن الواقعة التي وقعت في العام الماضي 2022 وملابساتها وكيفية استدراج الطفل «مازن» من أمام منزله حتى مكان الجريمة والتخلص منه بسبب خلافات على مبالغ مالية مع أسرته.

وشرعت النيابة العامة في سؤاله عن اسمه فأجاب: اسمي «أحمد.م، 25 عاما، عامل»، «كنت عارف إن الطفل دايما بيلعب في الشارع أمام منزل العائلة، وبسبب خلافات مالية بيني وبين والد المجني عليه ورفضه إعطاؤهم لي قررت الانتقام منه في نجله».

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنَّه ظل يراقب الطفل حتى خرج من منزله ولسابق معرفته بي كان من السهل أن استدرج الطفل واصطحبه معي إلى مكان الجريمة، مشيرًا إلى أنَّه حينما وصل أخرج من بين طيات ملابسه سلاح أبيض «مقص حديدي»، وسدد طعنتين في منطقة الصدر أودت بحياته.

وتابع المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنَّه فر هاربًا من مكان الجريمة حينما وجد الطفل غارقًا في دمائه «كدة قدرت انتقم من والده اللي أخد مني فلوس ومرضيش يرجعها».

السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن صديقه

وبعد القبض على المتهم وانتهاء تحقيقات النيابة العامة معه وإحالة إلى المحاكمة الجنائية المختصة، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المؤبد عما نُسب إليه وإلزامه المصاريف الجنائية.